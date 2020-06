Boomse kinderen ontvangen eind juni gratis doe-boek met activiteiten Ben Conaerts

16u38 0 Boom Alle Boomse kinderen mogen eind juni een doe-boek in de brievenbus verwachten. Dat bevat talloze activiteiten voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar en hun ouders.

In het doe-boek vinden kinderen 60 ideeën, activiteiten en anti-vervelingsspelletjes. Op die manier weten ze elke dag van de zomervakantie wat te doen. Voor een van de opdrachten nemen ze een plan van de gemeente, tekenen ze er een leuke vorm op en maken ze een wandeling op dat traject. Voor een andere activiteit gaan ze een brief schrijven naar mensen die hetzelfde huisnummer hebben.

“Het boek werd samengesteld door Bataljong, BestinGraphics en Stratier”, legt schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V) uit. “Het gemeentebestuur en het Huis van het Kind hebben beslist mee te stappen in de groepsaankoop. Het doe-boek is een aanrader voor alle kinderen die deze zomer eens iets anders willen doen dan anders. Als je tussen 6 en 12 jaar bent, moet je eind juni zeker je brievenbus in de gaten houden.”