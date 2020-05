Boomse jongeren planten zaadjes ter ere van corona-overlevenden Ben Conaerts

28 mei 2020

18u37 0 Boom De Boomse jeugd heeft zich van zijn warmste kant laten zien. Tientallen jongeren zijn donderdagnamiddag van start gegaan met het inzaaien van zo’n 15.500 galiaplanten aan het speelpleintje op het Jozef Van Cleemputplein.

Er zijn op dit moment in België 15.572 mensen die met het coronavirus besmet zijn geweest, maar intussen weer genezen zijn verklaard. Om die mensen eer te betuigen, kwamen de Boomse jongeren op het idee om voor elk van hen een plantje te zaaien. “Het is een zware periode geweest voor vele Boomse kinderen en jongeren, maar ik probeer altijd een positieve vibe over te brengen”, zegt jeugdopbouwwerker Kamal Qebayli, die de actie op poten heeft gezet. “Wat er ook is en wat je ook meemaakt, je moet proberen overeind te komen en positief te blijven.”

Donderdagnamiddag werden alvast de eerste 100 zaadjes in de grond gestoken. Dat gebeurde vlak naast het omnisportveldje op het Jozef Van Cleemputplein, een van de populairste speelplaatsen onder de Boomse jeugd. De rest van de zaadjes worden in de loop van dit najaar geplant. Gibril (10) en Inaya (9) kwamen alvast een handje toesteken. “Ik doe dit heel graag”, zegt Gibril. “Ik heb me de voorbije maanden toch wel wat verveeld binnen. Dus ik ben heel blij dat de maatregelen zijn versoepeld en ik weer vaker buiten mag komen.”