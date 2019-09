Boomse Janne (23) wint Miss Fashion 2020: “Ik ben superblij” Ben Conaerts

17u07 0 Boom Janne Croenen (23) is de grote winnares geworden van de modellenwedstrijd Miss Fashion. De Boomse werd tot haar eigen verbazing uit 25 finalisten verkozen tot Miss Fashion 2020.

“Ik kan het nog altijd niet goed geloven”, zegt Janne. “Ik had gehoopt op een plaats bij de eerste vijf, maar het is nooit in me opgekomen dat ik zou kunnen winnen. Ik ben echt superblij. Dankzij mijn goede band met de andere meisjes ben ik ook nog verkozen tot Miss Friendship en dankzij mijn goede samenwerking met de fotografen heb ik ook nog de titel van Miss Photogenic in de wacht gesleept. Het was een avond die ik niet snel meer ga vergeten.” (lacht)

Voor Janne, die bijna is afgestudeerd als marketeer, zit het avontuur van Miss Fashion er nog steeds niet op. “Er staan me enkele drukke weken en maanden te wachten. Volgende week is er een overwinningsfeest met alle meisjes uit de top 10 en in de krokusvakantie is er een vakantie met de meisjes uit de top 5. In december mag ik naar Singapore waar ik België mag vertegenwoordigen tijdens Miss Lumière. Dat wordt ongelooflijk leuk.”