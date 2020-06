Boomse horeca mag terrassen uitbreiden Ben Conaerts

11 juni 2020

15u00 0 Boom Ook in Boom krijgen de plaatselijke horecazaken de mogelijkheid hun terras uit te breiden. Het gemeentebestuur wil hen op die manier ondersteunen bij de heropening.

De cafés en restaurants zijn sinds deze week opnieuw open. Maar door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, kunnen heel wat Boomse zaken momenteel minder klanten ontvangen. Daarom biedt het gemeentebestuur nu de mogelijkheid om hun terras uit te breiden.

“Heel wat Boomse cafés en restaurants dienden al een aanvraag in om hun terras uit te breiden”, zegt schepen van Lokale Ondernemingen Kris Van Hoeck (CD&V). “We bekijken nu samen met hen hoe we dit op een veilige manier kunnen regelen. We doen ons best om zoveel mogelijk plaats te voorzien.”