Boomse gemeenteraad wordt gestreamd op Facebook Ben Conaerts

26 mei 2020

15u58 0 Boom De Boomse OCMW- en gemeenteraad van donderdag 28 mei zal live worden gestreamd via Facebook. Daarmee zet de gemeente een nieuwe stap op de digitale snelweg.

“Dit is een volgende stap om de vergaderingen van de twee van de belangrijkste beslissingsorganen van ons lokaal bestuur dichter bij de inwoners te brengen. Eerder stelden we al de audiofiles van deze raden ter beschikking”, zegt schepen van ICT Abdel El-Hajoutti (CD&V).

Wie wil kan donderdag vanaf 19.30 uur dus de raden live volgen via de Facebookpagina van de gemeente. De reacties zullen in eerste instantie ook live beheerd worden. Discriminerende, beledigende of racistische berichten worden daarbij meteen verwijderd. Ook politiek getinte boodschappen of commerciële reclame zijn niet toegestaan.