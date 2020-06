Boomse gemeenteraad verzet zich unaniem tegen verdubbeling van Igean-zitpenningen: “Schaamteloze graaicultuur” Ben Conaerts

05 juni 2020

16u24 0 Boom De Boomse gemeenteraad heeft unaniem de geplande verdubbeling van de presentiegelden van de intercommunale Igean afgekeurd. Het feit dat de raad van bestuur van Igean de maatregel wil doorvoeren in volle coronacrisis, stuit heel wat raadsleden tegen de borst. “Dit is schaamteloze graaicultuur”, vindt Hans Verreyt (VB).

Na de vele politieke schandalen die uitkwamen in 2017, met presentiegelden bij intergemeentelijke samenwerkingen, nam de Vlaamse overheid enkele drastische beslissingen met het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. Onder andere werd het aantal vertegenwoordigers in intercommunales beperkt. Dat leidde tot meer transparantie en een besparing op mandaatsgelden. Maar de raad van bestuur van intercommunale Igean wil de verminderde presentiegelden nu rechttrekken en ze verdubbelen van 106 naar 213 euro, hetzelfde bedrag als voor de decreetswijziging.

“Graaicultuur”

In de Boomse gemeenteraad is de verontwaardiging groot. “Schaamteloze graaicultuur”, vindt oppositieraadslid Hans Verreyt (VB). “Terwijl een massa Vlamingen de broeksriem moet aanhalen, gaan de betrokken politici doodleuk voor een verdubbeling. Door het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur mogen de aanwezigen nu maar aan één vergadering per avond deelnemen, terwijl het vroeger de gewoonte was om er twee betaalde aansluitend te organiseren met dezelfde deelnemers. Iedere aangesloten gemeente heeft nu nog steeds een vertegenwoordiging in een raad van bestuur, maar niet meer steeds in de twee raden van bestuur die Igean telt: Igean Dienstverlening en Igean Milieu & Veiligheid. Daardoor kan men op één avond niet meer twee keer langs de kassa passeren.”

De Boomse gemeenteraad stemde unaniem tegen de plannen van Igean. Ook raadslid Ann De Smedt (N-VA), die lid is van de raad van bestuur van Igean, sluit zich aan bij de kritiek. “Ik was zelf niet aanwezig op de raad van bestuur van Igean waar de verhoging van de presentiegelden werd voorbereid, maar ik ga er niet mee akkoord. Het is alleen jammer dat zoveel gemeenten wel voor de verdubbeling hebben gestemd. Hopelijk zullen zij zich nog wel bedenken”, aldus De Smedt.

“Administratieve fout”

Volgens Erik Broeckx (N-VA), voorzitter van de vergadering Milieu & Veiligheid van Igean en burgemeester van Mortsel, gaat het om “een administratieve fout” die moet worden rechtgezet. “Budgettair zal deze rechtzetting geen problemen opleveren, want het budget bij Igean is daar al op voorzien. Bovendien is het gebruikelijk dat intercommunales ongeveer dezelfde zitpenningen verlenen als voor gemeenteraden of -commissies. Daar komt ook nog eens bij dat andere vergaderingen van Igean, zoals directie- en adviescomités sinds 2018 niet meer betaald worden, wat voordien wel het geval was. We willen gewoon terugkeren naar het vroegere systeem.”