Boomse fotografe valt in de prijzen in Los Angeles Ben Conaerts

15 oktober 2019

13u20 0 Boom De Boomse fotografe Kristel Nijskens is in de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse Black & White Spider Awards. Dat is een ceremonie in Los Angeles dat de strafste zwart-witfotografie in de kijker zet.

Kristel Nijskens wist furore te maken met haar foto ‘Don’t Mess With Me’, een zwart-witfoto van een meisje. In de categorie ‘Children of the World’ kreeg ze een eervolle vermelding, met daarbovenop flink wat lof van de jury. “Dit beeld vertegenwoordigt zwart-witfotografie op zijn best”, aldus creatieve directeur Basil O’Brien van de Black & White Spider Awards. “We zijn verheugd om Kristel een eervolle vermelding te geven.”

De Boomse fotografe is natuurlijk heel blij met de erkenning. “Het is net geen gouden, zilveren of bronzen medaille, maar ik ben méér dan trots. De Black & White Spider Awards zijn de toonaangevende internationale onderscheiding voor zwart-witfotografie. Deze awards zetten een schijnwerper op de beste fotografen ter wereld en eren de beste zwart-witbeelden. Er waren deze editie liefst 6.418 inzendingen uit 73 landen. In de jury zetelden de grootste namen uit de foto-industrie.”

Meer werk van Kristel Nijskens is te bekijken op haar website www.ikhouvanfotografie.be.