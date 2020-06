Boomse fotografe rijdt 30 uur rond om collega’s mondmaskers en ontsmettingsgels te bezorgen: “Belangrijk om positieve boodschap te verspreiden” Ben Conaerts

02 juni 2020

15u32 0 Boom Bomenaars Kristel Nijskens en Jan Van den Avijle hebben afgelopen zondag en maandag zo’n 80 collega-fotografen voorzien van een pakketje met een mondmasker, een flesje ontsmettingsgel en een lijst met tips over hoe ze ‘coronaproof’ kunnen werken.

“Voor beroepsfotografen is met de coronamaatregelen alles op slot gegaan: er mocht niet meer gewerkt worden, niet thuis, niet in de winkel, niet in de opnamestudio, niet op locatie”, vertelt Kristel, die zelf actief is als beroepsfotografe. “Voor de collega’s die het vooral moeten hebben van huwelijksreportages en communiefeesten kon dit niet op een slechter moment komen. Het topseizoen is een flop en de verliezen zullen nog moeilijk te compenseren zijn.”

Vzw STUDIO, de vakvereniging van voltijdse beroepsfotografen, doet er echter alles aan om haar leden te ondersteunen bij de geleidelijke heropstart van de activiteiten. Binnen het kader van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO werden richtlijnen opgesteld om een veilige omgeving te creëren in de winkel, in de opnamestudio of tijdens opdrachten op locatie. En afgelopen weekend reden Jan en Kristel, als bestuursleden van de vzw, ook nog langs zo’n 80 collega’s om hen te voorzien van een pakket met een mondmasker, een flesje ontsmettingsgel en een lijst met tips.

Ronde van Vlaanderen

“We hebben op twee dagen een heuse Ronde van Vlaanderen gedaan om alle leden van de vzw STUDIO te kunnen bezoeken. Op zondag hebben we 628 kilometer afgelegd, op maandag 589 kilometer. In totaal zijn we een kleine 30 uur onderweg geweest. Maar we vonden het belangrijk om tijdens dit pinksterweekend een positieve boodschap te verspreiden: samen komen we hier veilig doorheen.”