Boomse fotografe bedankt zorgverleners met gratis fotoshoot Ben Conaerts

30 september 2020

14u31 0 Boom Samen met een aantal van haar collega’s zet de Boomse fotografe Kristel Nijskens zich in om de zorgsector te bedanken. Onder de noemer ‘Fotografen voor de zorg’ trakteert ze zorgverleners en hun gezin op een gratis fotoshoot.

Kristel Nijskens heeft een drukke agenda voor de komende dagen. Meer dan zestig zorgverleners en hun gezin komen in haar studio langs voor een fotosessie. Kristel biedt de fotoshoots gratis aan, als een bedanking voor hun inzet tijdens de coronacrisis. “Vrijdag zijn de eerste mensen ingepland”, zegt ze. “Ik reken een kwartiertje per shoot. Achteraf ontvang je een digitaal bestand en een afdruk van de foto.”

Iedereen uit de zorgsector is welkom, benadrukt de fotografe. Niet alleen dokters en verpleegkundigen, ook administratief medewerkers, poetshulpen en keukenpersoneel is welkom voor de lens. “Zij hebben de laatste maanden weinig tijd kunnen doorbrengen met wat voor hen belangrijk is. Een fotoshoot geeft hen de mogelijkheid om wat quality time door te brengen met hun gezin.”

Kristel is niet de enige professionele fotografe die de zorgverleners de komende dagen op een fotoshoot trakteert. Verschillende collega’s van over heel Vlaanderen springen mee op de kar en bieden gratis fotosessies aan. Dat is ook nodig, want op dit moment zijn er al meer dan 750 zorgverleners die zo’n fotoshoot wel zien zitten en zich hebben aangemeld.

Meer info op deze website.