Boomse danser heet kampeerders welkom op Dreamville: “Vereerd om hier te mogen zijn” Ben Conaerts

25 juli 2019

20u25 0 Boom Bomenaar Kamal Qebayli (25) is een van de dansers die op Dreamville en Tomorrowland voor extra sfeer moet zorgen. Donderdagochtend heette hij de eerste bezoekers van Dreamville alvast passend welkom.

Wie donderdagmorgen op Dreamville arriveerde, werd mogelijk verwelkomd door de dansers van het Antwerpse artiestenbureau Soul 15. Ieder jaar zijn ze op het festival aanwezig om voor extra beleving te zorgen. Voor Kamal Qebayli, de enige Bomenaar in het gezelschap, is het intussen al zijn vijfde keer op Tomorrowland.

“Maar telkens opnieuw blijft het festival me verrassen”, zegt hij. “Ik voel me echt vereerd om hier elk jaar tussen de grote artiesten te kunnen staan als professioneel danser. Ik heb mogen optreden op vele festivals in binnen- en buitenland, maar Tomorrowland springt er voor mij echt tussenuit. Ik ben zelf van Boom en woon vlakbij De Schorre. Dat ik hier mee de Tomorrowlandmagie mag proberen overbrengen naar het publiek, is een droom.”

Het is ook voor een professional als Kamal niet evident om te dansen op de warmste dag allertijden in ons land. “Maar onze optredens zijn wat ingekort en na elk optreden krijgen we voldoende pauze. Bovendien zorgt de organisatie ervoor dat we steeds voldoende drank hebben. De komende dagen wordt het hopelijk wat minder warm, want dan zullen we aan het werk zijn op het festivalterrein zelf.”