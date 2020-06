Boomse bib maakt zich op voor heropening Ben Conaerts

01 juni 2020

15u18 0 Boom De bibliotheek van Boom opent op dinsdag 2 juni opnieuw de deuren. De bib hanteert de normale openingsuren, maar werkt voorlopig met een beperkte dienstverlening om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

Vanaf 2 juni kan je in de bib opnieuw zelf boeken en andere materialen komen ontdekken en een halfuurtje de krant komen lezen. Vanaf maandag 15 juni zal je ook opnieuw een aantal computers kunnen gebruiken. Maar komen studeren, gebruikmaken van het waterfonteintje, het koffieapparaat en de lockers en mensen ontmoeten, is nog niet mogelijk. Alle zitplaatsen in de bib zijn weggehaald. Verder word je gevraagd de veiligheidsmaatregelen te respecteren, zoals anderhalve meter afstand houden en je handen te ontsmetten aan de ingang.

“Ons bibteam is de afgelopen weken niet stil blijven zitten”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Op vrijdag 13 maart moest onze bib de deuren sluiten, maar op 25 maart werd al gestart met een afhaalpunt. Het bibteam stelde honderden pakketjes samen en maakte vele lezers, film- en muziekliefhebbers blij. Maar bezoekers die zelf boeken, films en tijdschriften kunnen kiezen in onze mooie bib, daar kan natuurlijk niets tegenop. We zijn dan ook heel verheugd dat de bib weer kan heropenen.”

Meer informatie vind je op de website van de bib.