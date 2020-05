Boomse bedevaart naar Scherpenheuvel gaat voor het eerst sinds 1810 niet door: “Oorlogen kregen onze traditie niet klein, virus wel” Ben Conaerts

05 mei 2020

15u16 0 Boom De voetbedevaart van Boom naar Scherpenheuvel gaat voor het eerst sinds 1810 niet door. Normaal hadden de pelgrims hun tocht moeten aanvatten op zaterdag 16 mei, maar door de coronamaatregelen hebben ze beslist de bedevaart te schrappen.

“We achten het in deze omstandigheden onhaalbaar om een kwaliteitsvolle voetbedevaart te organiseren waarbij we de veiligheid en gezondheid van iedereen kunnen garanderen”, zegt het bestuur van de Broederschap Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boom. “We beseffen dat deze beslissing voor velen een teleurstelling een betekent. Voor het eerst sinds onze oprichting in 1810 zullen we niet met z’n allen samen onderweg kunnen naar Onze-Liieve-Vrouw. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke beslissingen. Oorlogen hebben onze bedevaart niet klein gekregen, maar een hardnekkig virus zorgt er nu voor dat we onze traditie een jaartje moeten uitstellen.”

Het bestuur is wel ingegaan op de uitnodiging om op het geplande ogenblik van de bedevaart een bedevaartkaars te laten ontsteken in Scherpenheuvel. “Op die manier hopen we dat jullie ook allemaal een beetje in gedachten ‘onderweg’ zijn op 16 en 17 mei”, klinkt het.