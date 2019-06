Booms kunstproject krijgt vervolg in Rumst Ben Conaerts

04 juni 2019

17u27 0 Boom Het kunstproject ‘Project paard’, dat ontstaan is in het Boomse Café des Artistes, krijgt een vervolg in Rumst. De Rumste cultuurdienst is alvast op zoek naar kunstenaars die aan het project willen deelnemen.

Het opzet van ‘Project paard’ is dat verschillende kunstenaars een werk maken op paneel of doek dat hetzelfde formaat en onderwerp heeft, zodat het naast elkaar kan tentoongesteld worden en zo één geheel vormt. “De opdracht is eenvoudig”, klinkt het. “Maak een werk met een paard als onderwerp. De kunstwerken mogen in kleur of zwart-wit gemaakt worden en alle technieken en materialen zijn toegelaten: tekenen, schilderen met olie-, water- of acrylverf, collages, foto’s, grafiek, papier, karton, stof, ijzer, enzovoort.”

Om van de werken één mooi geheel te maken, zijn er wel een aantal voorwaarden. Het moet gaan om panelen en doeken met hetzelfde formaat: 50 cm breed en 70 cm hoog. De horizonlijn of grondlijn moet te zien zijn en op exact 25 cm hoogte liggen. Het onderwerp is een of meerdere paarden, maar het dier mag op alle mogelijke manieren in beeld gebracht worden, zo herkenbaar of abstract als de kunstenaar zelf wil.

Deelnemende kunstenaars moeten voor 1 september het deelnameformulier invullen op de website www.rumst.be. Het werk zelf moet klaar zijn voor 3 november. Het resultaat zal tentoongesteld worden in het gemeentehuis van 15 november tot 3 december.