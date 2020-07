Booms gemeentebestuur roept op tot intiem Offerfeest Ben Conaerts

28 juli 2020

15u27 0 Boom Op vrijdag 31 juli viert de moslimgemeenschap het jaarlijkse Offerfeest. Maar gezien de zorgwekkende toename van het aantal coronabesmettingen in Boom, doet het gemeentebestuur de oproep om de viering beperkt en binnen de familiale kring te houden.

“Er is al federaal beslist om de moskeeën tot eind augustus te sluiten”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Mogelijk gaat de Nationale Veiligheidsraad hier nog dieper op in, maar wij vragen alvast aan de Boomse moslimgemeenschap om ook het Offerfeest dit jaar beperkt te houden en dit in huiselijke en familiale kring door te brengen. Concreet betekent dit dat het aantal personen dat een Offerfeest mag bijwonen, beperkt wordt tot de door de federale overheid opgelegde bubbel. Dit betekent op dit moment 5 personen. We hebben reeds contact gehad met de lokale politiezone om hierop toe te zien.”