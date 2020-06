Boom zoekt vrijwilligers voor zomerschool Ben Conaerts

14 juni 2020

15u59 0 Boom Het gemeentebestuur wil van 10 tot en met 21 augustus een zomerschool organiseren voor leerlingen uit het basisonderwijs. Daarvoor is men op zoek naar vrijwilligers om het pedagogische luik te ondersteunen.

“De Boomse zomerschool biedt onderwijs aan kinderen van de lagere school en bestaat uit zomerklassen per leerjaar”, schetst schepen van onderwijs Inge De Ridder (N-VA). “Het initiatief richt zich op leerlingen uit kwetsbare gezinnen die schoollopen in een Boomse basisschool. De toeleiding gebeurt door de scholen en andere lokale actoren die zicht hebben op de noden van deze kwetsbare gezinnen. Elke zomerklas vindt twee weken lang aansluitend plaats van 10 tot en met 21 augustus. In de voormiddag wordt lesgegeven, in de namiddag wordt een vrijetijdsaanbod aangeboden.”

Het gemeentebestuur heeft alvast een subsidieaanvraag ingediend voor de organisatie van de zomerschool. In afwachting van de goedkeuring van het project, is men op zoek naar vrijwilligers die het pedagogische luik willen ondersteunen. Concreet gaat het om gepensioneerde of vrijwillige leerkrachten en lager onderwijs of maatschappelijk werk die nog stage-uren moeten vervullen. Leerkrachten kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Geïnteresseerden mogen contact opnemen via zomerschool@boom.be.