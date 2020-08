Boom zoekt vrijwillige ‘tuinrangers’ voor tuinadvies op maat Ben Conaerts

07 augustus 2020

16u13 0 Boom Het gemeentebestuur is op zoek naar ‘tuinrangers’. Dat zijn vrijwilligers met een hart voor de natuur die de Bomenaren meer informatie kunnen geven over hun eigen tuin.

Samen met Inverde, de opleidingstak van Natuur en Bos, start de gemeente dit najaar met een nieuw vrijwilligersproject: de ‘tuinrangers’. Bedoeling is dat deze vrijwilligers de Bomenaren mee op safari neemt door hun eigen tuin en advies op maat geeft voor een meer natuurvriendelijke inrichting, beter bestand tegen droogte en een veranderend klimaat. De gemeente is alvast een zoektocht gestart naar geschikte kandidaten.

“Zo’n tuinsafari met advies duurt al gauw twee uur, dus om te beginnen is het belangrijk dat je tijd kan vrijmaken voor vrijwilligerswerk”, zegt schepen van Milieu Sven Cools (Groen). “Verder is het natuurlijk erg mooi meegenomen als je al een aantal planten- en diersoorten kan herkennen. Maar veel belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven aan jong en oud.”

Wie het voelt kriebelen, kan alvast eens surfen naar de website www.tuinrangers.be. Op dinsdag 22 september staat er een gratis infoavond gepland om 19.30 uur in het Ecohuis.