Boom zoekt nog drie vrijwilligers voor zomerschool Ben Conaerts

08 juli 2020

16u03 0 Boom De gemeente Boom is nog op zoek naar een drietal vrijwilligers om de zomerschool mee in goede banen te leiden.

Ook in Boom start in augustus een zomerschool op. Intussen is er al een tof team van twaalf vrijwilligers gevonden, maar er zijn er nog altijd een drietal nodig. Er wordt dan in het bijzonder gedacht aan gepensioneerde of nog actieve leerkrachten of studenten lager onderwijs of maatschappelijk werk die nog stage-uren moeten vervullen.

De zomerschool loopt van 10 tot 21 augustus. Bij interesse kan je mailen naar zomerschool@boom.be.