Boom zet strijd tegen ratten voort: “Sensibiliseren en rattengif plaatsen” Ben Conaerts

25 februari 2020

13u37 0 Boom De strijd van de gemeente tegen het rattenprobleem op Noeveren gaat onverminderd verder. Niet alleen wordt er rattengif geplaatst, er wordt ook gedreigd met dwangsommen tegen wie de ratten blijft voederen. Ook andere wijken hebben intussen te kampen met een rattenprobleem.

De rattenproblematiek op Noeveren sleept al enkele jaren aan. De ratten blijken afkomstig te zijn van een aanpalende steenbakkerij, maar één inwoner blijft de knaagdieren voederen en houdt het probleem daarmee in stand. De voorbije gemeenteraad pleitte oppositieraadslid Andy Janssens (Boom één) voor een globale aanpak en vroeg hij naar een stand van zaken.

“Onze rattenvanger is voltijds bezig met het dossier”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Momenteel is hij volop bezig om op strategische plaatsen op Noeveren rattenvergif te plaatsen. Dat is wettelijk toegestaan, ook al zou dat een probleem kunnen vormen voor vogels. Eind deze maand gaan we opnieuw een controle ter plaatse doen. Afhankelijk van de resultaten nemen we verdere stappen tegen de bewuste inwoner. Zo kunnen we naar de rechtbank van eerste aanleg stappen om hem een dwangsom af te dwingen. De eigenaars van de naburige tuinen, die eveneens te lijden hebben onder het probleem, kunnen ook een klacht neerleggen en een procedure opstarten.”

Tot in gemeentelijk park

Ook andere wijken in Boom worden intussen geplaagd door ratten. Zo durven de dieren weleens opduiken in de Kruiskenslei, de Kerkhofstraat, de Dirkputstraat en de omgeving van het gemeentelijke park. “De oorzaak ligt vaak bij braakliggend terrein en het afval dat daar wordt achtergelaten”, zegt schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen). “Denk maar aan sluikstort, voedertafels voor vogels of slecht beheer van kippenvoer. De rattenvanger gaat vaak ter plaatse om de buurtbewoners te sensibiliseren over hoe je aan bestrijding kan doen. Maar vaak is dat niet voldoende en moet hij ook verdelging plaatsen.”