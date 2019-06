Boom zet sportkampioenen in de bloemetjes Ben Conaerts

19 juni 2019

15u16 0 Boom De gemeente heeft naar jaarlijkse traditie haar sportkampioenen gehuldigd. Met de Gouden Baksteen, de Gouden Muur en het Gouden Truweel werden ook nog eens drie afzonderlijke prijzen uitgereikt.

De Gouden Baksteen was weggelegd voor judoka Matthias Casse. De 22-jarige Hemiksemnaar, aangesloten bij de Boomse judoclub Fudji-Yama, beleefde in 2018 een indrukwekkend sportjaar. In zijn eerste jaar bij de senioren werd hij meteen Belgisch kampioen en slaagde hij erin op te klimmen tot de achtste plaats op de wereldranglijst.

De Gouden Muur ging naar de eerste damesploeg van Phantoms Basket Boom, die kampioen werd in Tweede Landelijke en naar Eerste Landelijke promoveerde. Bovendien slaagden de dames erin de Beker van Vlaanderen te winnen, ook al moesten ze daarvoor een aantal hoger gerangschikte ploegen verslagen.

Het Gouden Truweel werd uitgereikt aan biljarter Eric Daelman. Hij werd in 2018 voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen artistiek biljart en kan terugblikken op een rijkgevulde carrière, met één wereldtitel en één Europese titel. Daelman breidde eerder dit jaar een mooi vervolg aan zijn eerdere successen, door in Boom zijn derde opeenvolgende nationale titel te pakken.