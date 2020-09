Boom zet hele week duurzame mobiliteit centraal: “De fiets is vaak even snel als de auto” Ben Conaerts

15 september 2020

14u43 0 Boom Het Boomse gemeentebestuur wil de Week van de Mobiliteit, die dit jaar van 16 tot 22 september loopt, niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Met onder andere een autovrije dag en een Strapdag wordt het belang van duurzame mobiliteit extra in de verf gezet.

“We willen de mensen deze week aanzetten om eens na te denken over de manier waarop ze zich verplaatsen”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “We nemen misschien al eens snel de auto voor korte afstanden waarvoor we even goed de fiets kunnen nemen. Vaak is de fiets even snel en het is nog gezonder ook.”

Op donderdag 17 september, ‘Car Free Day’, roept het gemeentebestuur iedereen op de auto eens thuis te laten en op een andere manier naar school of naar het werk te gaan. Ook scholen en bedrijven worden aangemoedigd er een autovrije dag van te maken. Op vrijdag 18 september is het Strapdag en gaan alle scholieren en leerkrachten te voet of per fiets naar school.

Ook Cloudbike, het bedrijf dat de blauwe deelfietsen verhuurt in Boom, werkt mee aan de Week van de Mobiliteit. Gebruikers die tijdens deze week de Cloudbike-app downloaden en een account aanmaken, krijgen zestig minuten gratis fietstijd. Wil je hier gebruik van maken, moet je na het aanmaken van je account een mail sturen naar info@cloudbike.be met als titel ‘Week van de mobiliteit’ en je volledige naam.