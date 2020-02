Boom wordt ‘middagstad’ van 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker Ben Conaerts

12 februari 2020

20u31 4 Boom Boom is geselecteerd als een van de vier Vlaamse middagsteden voor de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. De duizenden deelnemers aan de fietsvierdaagse zullen op donderdag 21 mei passend worden verwelkomd in De Schorre. De gemeente en de provincie voorzien er onder meer een rennersdorp en een evenementendorp.

Tijdens het Hemelvaartweekend, van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei, stappen weer duizenden fietsers op voor een tocht van 1.000 kilometer. De vierdaagse, volledig opgezet ten voordele van Kom op tegen Kanker, is verdeeld in acht ritten van 125 kilometer. Elke ochtend rijden de pelotons vanuit Mechelen naar een ‘middagstad’ om in de namiddag terug naar Mechelen te keren. Op donderdag 21 mei zal Boom voor het eerst in de geschiedenis de rol van zo’n middagstad mogen vervullen. De karavaan van fietsers en supporters zal van ongeveer 11 tot 15 uur neerstrijken in het provinciaal recreatiedomein De Schorre. En als het van de gastheren van de gemeente en de provincie Antwerpen afhangt, wordt het een absolute topdag.

Menselijke ketting

“We zijn heel vereerd dat we op deze manier mee mogen helpen in de strijd tegen kanker”, zeggen Booms schepen van Feestelijkheden Inge De Ridder (N-VA) en gedeputeerde voor Recreatie Jan De Haes (N-VA). “Een middagstad van de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’ is meer dan zomaar een stopplaats. De aankomst en het vertrek van de pelotons en de uren voor en na zijn uitgegroeid tot een gigantisch evenement op zich. In De Schorre komt een rennersdorp, waar zowel de aankomende als vertrekkende fietsers worden onthaald, fietsen kunnen worden gestald en maaltijden kunnen worden verdeeld. Voor het publiek wordt een evenementendorp ingericht met optredens, kinderanimatie en drank- en eetstandjes, verzorgd door de lokale verenigingen. Verder gaan we, net als de drie andere middagsteden, strijden voor de trofee van langste erehaag en gaan we de uitdaging aan om een zo lang mogelijke menselijke ketting te vormen. Het huidige record staat op naam van Torhout, waar in 2016 maar liefst 3.465 mensen werden geteld.”

Vrijwilligers gezocht

Meer info over het concrete programma in Boom zal pas later worden bekendgemaakt. Maar Kom op tegen Kanker is al wel een zoektocht gestart naar vrijwilligers die alles mee in goede banen willen leiden. Iedereen die met het komende Hemelvaartweekend zin heeft om een handje toe te steken, kan zich aanmelden via de website de1000km.be/vrijwilligers.