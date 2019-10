Boom valt in de prijzen met kinderarmoedebeleid Ben Conaerts

14 oktober 2019

14u44 0 Boom De gemeente Boom heeft de kinderarmoedeprijs gewonnen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Koning Boudewijnstichting.

Tijdens een studiedag in het teken van kinderarmoedebestrijding werd het kinderarmoedeproject van Boom door alle deelnemers verkozen als hun meest favoriete. Het Boomse project, met de ruilwinkel Boempetat! als voorbeeld, stelt laagdrempeligheid en samenwerking met alle lokale actoren zoals Kind en Gezin, de scholen en Welzijnsschakel centraal. “De prijs is dan ook de verdienste van iedereen die hier in Boom aan meewerkt”, stelt schepen van Sociale Zaken en Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA).

De erkenning is opmerkelijk, gezien Boom al enkele jaren de hoogste kinderarmoede-index heeft in Vlaanderen. Uit de cijfers van Kind & Gezin blijkt dat 36,6 procent van de kinderen die in 2018 in Boom werden geboren, opgroeien in kansarmoede. Positief is wel dat de kloof met andere Vlaamse gemeenten ieder jaar minder groot wordt, volgens De Ridder een bewijs dat de talrijke maatregelen hun vruchten afwerpen.