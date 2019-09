Boom neemt deel aan World Clean Up Day Ben Conaerts

19 september 2019

15u20 0 Boom Op zaterdag 21 september is het World Clean Up Day. Dat betekent dat in heel de wereld mensen aan de slag gaan om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Ook in Boom worden de handen uit de mouwen gestoken.

Het speelterrein schoonmaken, de troep in de bosjes opruimen of het afval in je buurt oprapen: er zijn genoeg opruimacties te bedenken. Wie mee aan de slag wil gaan, kan het nodige materiaal – vuilniszakken, fluohesjes, grijpers en handschoenen – opvragen bij de milieudienst. Daarvoor moet je jezelf aanmelden via milieu@boom.be of tel. 03 880 18 56. Je kan je materiaal afhalen op het gemeentehuis tot vrijdag 20 september 2019. Het afval wordt ter plaatse verzameld en maandag opgepikt door de gemeente.

Op zondag 22 september staat er ook een zwerfvuilactie gepland aan het gemeentelijke park. Daarvoor wordt om 10 uur verzameld aan het openluchtzwembad.