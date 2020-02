Boom maakt zich op voor grootste carnavalsstoet ooit: “We hebben zelfs verenigingen moeten weigeren” Ben Conaerts

26 februari 2020

13u36 0 Boom Boom maakt zich weer op voor wat een onvergetelijk carnavalsfeest moet worden. De stoet, vorig jaar nog afgeblazen door de storm, moet op zondag 1 maart de kroon worden op het weekend. Met 56 deelnemende wagens wordt het de grootste optocht ooit.

Het carnaval belooft weer een spetterend feest te zullen worden in Boom. Vooral zondag, als de jaarlijkse carnavalstoet uitrijdt, wordt een hoogdag voor de carnavalisten. Vorig jaar moest de stoet wegens het stormweer worden afgeblazen, maar dat wordt deze keer ruimschoots goedgemaakt. Met liefst 56 deelnemende wagens wordt het voor de organiserende Orde van de Onnefretters de grootste optocht tot nog toe. “Ze willen precies allemaal in Boom zijn”, lacht Vivianne Schumacher, voorzitter van de Orde van de Onnefretters. “Zelfs twee weken geleden, toen onze publiciteit al klaar was, kregen we de vraag van carnavalsverenigingen om mee te mogen stappen. Maar we hebben hen moeten teleurstellen: ons budget was op.”

Als we op de voorspellingen mogen afgaan, zijn de weergoden ons deze keer beter gezind. Er wordt wel wat regen voorspeld, maar daar kunnen we tegen. Vivianne Schumacher

Praalwagen van 30 meter lang

De organisatoren hebben carnavalsverenigingen uit heel Vlaanderen weten te strikken. Uit dé carnavalsstad Aalst komen onder meer Lekken en Plekken afgezakt en uit Hamme tekenen Twas Te Peizen en De Titti Twisters present. Die laatste zullen zeker in de kijker springen, want ze brengen een praalwagen van meer dan 30 meter lang. Boomse vertegenwoordiging is er van Los Amigos, de Sintjansvrinde, Café Noeveren, Café ’t Sloeberke en – voor het eerst – de vzw Kaaimannen. Reus Robert en reuzin Robert zullen zoals de traditie het wil de stoet op gang trekken. Alles in totaal zullen er zondag minstens 500, misschien zelfs 600 carnavalisten door de Boomse straten trekken.

Springlevend

Het succes van de stoet is opmerkelijk, aangezien het carnaval in Boom jarenlang stillag. De Orde van de Onnefretters blies de traditie in 2014 nieuw leven in en sindsdien blijft de stoet alsmaar groeien. “We hebben al een mooi parcours afgelegd”, beschouwt Viviane. “De mensen zien dat onze stoet een succes is. Daarom is het makkelijker om sponsoring te vinden en carnavalsverenigingen naar Boom te krijgen. Op die manier is carnaval hier op enkele jaren tijd weer springlevend geworden. Dat onze stoet vorig jaar niet kon doorgaan, was natuurlijk jammer. Maar als we op de voorspellingen mogen afgaan, zijn de weergoden ons deze keer beter gezind. Er wordt wel wat regen voorspeld, maar daar kunnen we tegen.”

Jeugdprins en -prinses

De stoet vertrekt zondag om 14.11 uur aan café Biljart in de Kerkhofstraat. Van daaruit gaat het naar de Varkensmarkt en wordt vervolgens de Antwerpsestraat, Leopoldstraat, Heldenplaats, Bassinstraat, Kaai, Grote Markt, Hoogstraat en Blauwstraat gevolgd. Ter hoogte van café ’t Kelderke in de Blauwstraat wordt de stoet ontbonden. Zaterdag zijn er nog twee bals in het Feestpaleis: een kindercarnavalbal om 14.11 uur en een carnavalbal om 20.11 uur. Op het bal van 14.11 uur zal de jeugdprins en -prinses worden gekozen die ’s anderendaags in de stoet mogen meestappen. Op het bal van 20.11 uur komt zanger Torsten optreden. De toegang is gratis.