Boom laat regenboogkleur wapperen in straat én op sociale media Ben Conaerts

15 mei 2020

16u57 1 Boom De Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie op 17 mei gaat in Boom niet onopgemerkt voorbij. Zowel in de Boomse straten als op de sociale media zullen de regenboogkleuren de komende weken onmiskenbaar aanwezig zijn.

Het gemeentebestuur neemt al een enkele jaren het initiatief om in deze periode de regenboogvlag uit te hangen. Ook in coronatijden zullen de regenboogkleuren de komende weken in het straatbeeld te zien zijn. Je kan de regenboogvlag onder meer zien wapperen aan het gemeentehuis, het gemeentelijke park, op de Kaai en aan verschillende rotondes.

Deze keer wordt nog een stap verder gegaan en zal je de regenboogkleuren ook terugvinden in de officiële communicatie van de gemeente. Het gemeentelijke logo wordt daarvoor tijdelijk aangepast en het voltallige personeel werd opgeroepen om het aangepaste logo in de e-mailhandtekening te integreren.

“De regenboogkleuren symboliseren verdraagzaamheid en het belang van diversiteit. Dit is dus een krachtig signaal dat iedereen zichzelf mag zijn in Boom”, zegt schepen van Diversiteit Sven Cools (Groen). “Publieke zichtbaarheid is een belangrijk aspect bij de emancipatie van holebi’s en transgenders. Ook op onze sociale media zullen de logo’s aangepast worden.”