Boom krijgt volgend schooljaar kindergemeenteraad Ben Conaerts

25 november 2019

10u34 0 Boom Boom krijgt vanaf het schooljaar 2020-2021 een eigen kindergemeenteraad. De afgelopen gemeenteraad werd hiervoor unaniem het licht op groen gezet.

“Een kindergemeenteraad is een manier om kinderen van de lagere scholen structureel te betrekken bij het gemeentelijke beleid”, zegt schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Kinderen en jongeren worden hierdoor vertrouwd bij het functioneren van een democratie en leren spreken in het openbaar, luisteren naar elkaar en samen overleggen. Misschien zit er in onze kindergemeenteraad wel een toekomstige burgemeester?”

In overleg met de Boomse scholen wordt het project opgestart in het schooljaar 2020-2021. De bedoeling is dat elke leerlingenraad van de Boomse lagere scholen twee leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar afvaardigt. De leerlingen komen vier keer per schooljaar samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Er wordt door de kinderen ook een kinderburgemeester en een kinderschepen gekozen.

Maar het blijft niet bij vergaderen alleen: de kindergemeenteraad krijgt ook een budget ter beschikking waarmee ze dat schooljaar maximum drie projecten kan realiseren. “De kinderen doen zelf voorstellen en kiezen er maximum drie uit die praktisch haalbaar zijn”, aldus de schepen. “Daarnaast kan de kindergemeenteraad ook voorstellen doen naar het ruimere jeugdbeleid toe.”