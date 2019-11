Boom is opnieuw bijen- en bloemengemeente Ben Conaerts

22 november 2019

Boom heeft dankzij de inzet van de gemeentelijke groendienst opnieuw de titels van bijengemeente en bloemengemeente in de wacht gesleept. De arbeiders dragen de titels op aan hun overleden collega Ronny Pintens, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het verhaal. Zijn foto mocht dan ook niet ontbreken toen zijn collega’s voor de groepsfoto poseerden.

Schepen van Groenonderhoud Francis Sanchez (N-VA) is trots op het groenteam. “Onze groendienst werkt er dagelijks heel hard aan om nieuw groen aan te leggen en het bestaande groen te onderhouden. Ze maken onze gemeente zo groen en zo fleurig mogelijk en doen dat op een onderhoudsvriendelijke manier. In de toekomst zullen ze ook nog de verhardingen onder handen nemen, maar is nog veel werk aan de winkel om deze ook nog onderhoudsvriendeljiker te maken.”

Het bord van de bijengemeente staat aan de inkom van de begraafplaats, dat van de bloemengemeente in de Velodroomstraat.