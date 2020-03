Boom heeft met De Goudvis weer een echte viswinkel Ben Conaerts

12 maart 2020

17u50 12 Boom Boom heeft er een nieuwe viswinkel bij. Christope Moons, die ook al zaakvoerder is van restaurant ’t Schoon Verdiep, heeft in de Antwerpsestraat De Goudvis geopend.

Sinds de sluiting van viswinkel Crab eind vorig jaar moest Boom het tijdelijk zonder viswinkel stellen. Maar dankzij Christophe Moons kan de Bomenaar zich nu opnieuw in eigen dorp verse vis aanschaffen. Hij opende in de Antwerpsestraat 11, in het vroegere pand van de Proximuswinkel, de viswinkel De Goudvis. Hij verkoopt er naast vis en salades ook traiteurgerechten en delicatessen, zoals wijnen en oliën.

Christophe is geen onbekende in de Boomse middenstand. Hij is ook de zaakvoerder van het restaurant ’t Schoon Verdiep in de Tuyaertstraat. “Maar wegens personeelsproblemen staat dat momenteel op een laag pitje”, legt hij uit. “Ik doe het restaurant enkel nog open op afspraak voor groepen van minstens tien personen. Omdat ik altijd graag met vis heb gewerkt, kreeg ik het idee om een viswinkel te starten. Er zijn er tenslotte niet zo veel in de regio, terwijl daar wel heel vraag naar is.”

“Kraakvers en zelfbereid”

Dat heeft Christophe, die in zijn zaak wordt geassisteerd door twee halftijdse medewerkers, de voorbije dagen al meermaals kunnen merken. “Veel klanten zijn heel tevreden dat ze opnieuw verse vis in hun eigen dorp kunnen kopen. Je hebt natuurlijk ook een visaanbod in de supermarkt, maar dat is toch nog anders. Alles wat je hier vindt, is kraakvers en zelf bereid, soms zelfs à la minute. Daarmee probeer ik het verschil te maken.”

De Goudvis is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Meer info is te vinden op de website www.degoudvis.be.