Boom heeft meerjarenplan klaar: "We investeren niet alleen in stenen, maar ook en vooral in mensen" Ben Conaerts

24 december 2019

13u22 0 Boom Het gemeentebestuur heeft zijn meerjarenplan voor de periode 2020-2025 klaar. Er wordt de komende jaren 11,7 miljoen euro geïnvesteerd in weg- en rioleringsprojecten, waaronder de heraanpak van de Hugo Verrieststraat, de Henri Spillemaeckersstraat en de Colonel Silvertopstraat. De algemene personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gelijk.

“We hebben een ambitieus meerjarenplan opgesteld”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “We willen de komende vijf jaar volop investeren, zodat onze gemeente nóg beter wordt voor alle Bomenaars, verenigingen, organisaties en ondernemers van vandaag en morgen. Boom moet opnieuw een sterk merk worden. Dat doe je niet alleen door te investeren in stenen, maar ook en vooral in mensen. We willen dat iedereen zich op elk moment thuis voelt in onze levendige en hartige gemeente.”

