Boom geselecteerd voor project ‘Verkeersveilige gemeente’: “We streven naar nul doden in het verkeer” Ben Conaerts

04 februari 2020

12u59 0 Boom Boom is geselecteerd om deel te nemen aan het project ‘Verkeersveilige gemeente’ van de provincie Antwerpen. Daarmee wordt de gemeente begeleid bij het verhogen van de verkeersveiligheid.

Het gemeentebestuur had zich midden vorig jaar al kandidaat gesteld om deel te nemen aan het project ‘Verkeersveilige gemeente’ van de provincie Antwerpen. Nu kwam de bevestiging dat Boom is geselecteerd en vanaf 2022 het begeleidingstraject zal volgen. Dit zal gebeuren in samenwerking met de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

“Het doel van dit project is de verkeersveiligheid verhogen en streven naar nul doden in en door het verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Gemeenten die deelnemen, genieten van een intensieve begeleiding in verschillende fases om te komen tot een hogere verkeersveiligheid. Daarbij horen onder meer een diepgaande en integrale analyse van het gemeentelijke beleid qua verkeersveiligheid en de opmaak van een actieplan met concrete verbeterpunten en nieuwe initiatieven.”

Het traject start pas over twee jaar, maar dat betekent volgens de schepen niet dat hij zo lang blijft stilzitten. Integendeel. “We hebben de voorbije maanden al heel wat initiatieven genomen om onze gemeente veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld maar aan de drie schoolstraten die we hebben uitgerold. In afwachting van de start van het begeleidingstraject blijven we onze inspanningen gewoon voortzetten.”