Boom en Rumst gaan samenwerken met vzw Feestvarken: “Ook kinderen in armoede moeten hun verjaardag kunnen vieren” Ben Conaerts

17 december 2019

14u03 0 Boom De gemeenten Boom en Rumst werken voortaan samen met de vzw Feestvarken. Dat is een organisatie die verjaardagspakketten aanbiedt aan kinderen uit kansarme gezinnen. “We hopen dat de kinderen niet weten dat het pakket van ons komt”, zegt Koen Hendrickx van Feestvarken vzw. “We willen alleen de kinderen en hun ouders een leuke dag laten beleven.”

Elk kind dat verjaart, moet zijn verjaardag kunnen vieren. Alleen is dat voor gezinnen met een beperkt budget niet altijd zo evident. Daarom hebben de gemeenten Boom en Rumst nu de handen in elkaar geslagen met de vzw Feestvarken. Die zet zich in om verjaardagspakketten samen te stellen voor kinderen van 3 tot 12 jaar uit kansarme gezinnen. “In dit pakket zit een nieuw verjaardagscadeau van 25 à 30 euro, een traktatie om uit te delen in de klas en benodigdheden om thuis een feestje te organiseren. We maken hierbij geen onderscheid tussen ras, nationaliteit of afkomst. Elk kind verjaart en elk kind moet zijn verjaardag kunnen vieren”, zegt Koen Hendrickx, oprichter van de vzw Feestvarken.

Anonimiteit

Om dit te realiseren, werkt Feestvarken nauw samen met de plaatselijke OCMW’s. “We krijgen van de sociale diensten een geboortedatum en een geslacht door van kinderen”, legt Hendrickx uit. “Wij leveren de verjaardagspakketten op basis van die gegevens bij de verschillende sociale diensten. We kennen dus zelf nooit de naam van het kind , zodat we de anonimiteit behouden. De pakketten worden bezorgd aan de ouders van de kinderen en we stellen de pakketten op maat samen. We hopen dat de kinderen zelf nooit te weten komen dat ze hun cadeau krijgen van de vzw Feestvarken. Laat hen maar denken dat het van hun ouders komt. Voor ons draait het vooral daarom: de kinderen samen met hun ouders een leuke dag laten beleven.”

“Drempelverlagend”

Kinderarmoede is al jaren een groot probleem in Boom. Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat 36,6 procent van de kinderen die vorig jaar werden geboren, opgroeien in kansarmoede. “We hebben de voorbije jaren al heel wat maatregelen genomen in de strijd tegen kinderarmoede”, zegt schepen van Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA). “Denk maar aan de ruilwinkel Boempetat!, het buurtrestaurant De tuin van de kleine chef en het project ‘Soep op school’. Maar veel gezinnen hebben nog niet de mogelijkheid om voor hun zoon of dochter een verjaardagsfeestje te organiseren en met deze samenwerking komen we daaraan tegemoet. Tezelfdertijd hopen we hiermee de drempel die veel gezinnen nog ervaren richting het OCMW wat te verlagen.”

In Rumst is het probleem van kinderarmoede minder groot, met slechts 7,1 procent van de kinderen die in armoede opgroeien. “Maar elk kind in armoede is er één te veel”, zegt schepen van Sociaal Beleid Els Devlies (N-VA). “Bovendien tonen de indicatoren aan dat het een toenemend probleem is in onze gemeente. Het verdient dus zeker onze aandacht.”

Tomorrowland

Ook het festival Tomorrowland draagt de vzw Feestvarken een warm hart toe. “Met de Tomorrowland Foundation steunen we twee grote projecten, namelijk Cunina en Mobile Schools”, zegt Joris Beckers van Tomorrowland. “Maar daarnaast kan iedere afdeling van de organisatie nog eens apart een goed doel te steunen. Voor de afdeling Dreamville viel de keuze nu op Feestvarken. Omdat het een nobel project is én omdat de uitzending van ‘Pano’ over kinderarmoede ons zo diep heeft geraakt. De organisatie van Koen verdient ten volle onze steun.”