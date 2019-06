Boom één neemt jaarrekening gemeente op de korrel: “Tijd om waterfactuur te verlagen” Ben Conaerts

24 juni 2019

17u20 0 Boom De gemeenteraad heeft zich gebogen over de jaarrekening van 2018. “We hebben sterke financiële schouders, maar doen niet genoeg om de mensen te helpen die het moeilijk hebben”, vindt oppositiepartij Boom één. “Er zijn weinig gemeenten die meer doen dan wij”, reageert schepen van Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA).

De jaarrekening van 2018 heeft een overschot op kasbasis van 6,9 miljoen euro. De autofinancieringsmarge – de terugbetalingscapaciteit van de schulden - bedraagt 1,7 miljoen euro en de gemeente en het OCMW hebben samen een spaarpot van 11,7 miljoen euro. Stuk voor stuk gunstige cijfers dus, maar volgens oppositiepartij Boom één gaan die wel ten koste van de Bomenaar. De socialisten richten zich in het bijzonder op de waterfactuur, die volgens hen nog steeds te hoog ligt.

Liefst 662 gezinnen in Boom zijn niet meer in staat om hun waterfactuur te betalen, terwijl water een basisbehoefte is Anita Ceulemans (Boom één)

“Ondanks een daling van de algemene personenbelasting en de afschaffing van de ziekenhuisbelasting blijven de inkomsten uit belastingen stijgen”, zegt oppositieraadslid Anita Ceulemans (Boom één). “De waterfactuur heeft de Bomenaar 1,1 miljoen euro gekost, bovenop de vergoeding die hij al aan Pidpa betaalt. Dit is nochtans een gemeente met 36,6 procent kansarmoede. Liefst 662 gezinnen in Boom zijn niet meer in staat om hun waterfactuur te betalen, terwijl water een basisbehoefte is. Wij willen dan ook pleiten voor een merkbare verlaging van de waterfactuur. We hebben sterke financiële schouders, dus moeten we die gebruiken om de mensen te helpen die het moeilijk hebben.”

2,7 miljoen voor kansarmoede

“De stijging van de inkomsten uit belastingen heeft vooral te maken met de 1,5 miljoen euro die we konden ontvangen uit onze evenemententaks”, reageert schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V). “Bovendien zien we dat ons aantal inwoners in een sterk stijgende lijn zit. Als je puur op de personenbelasting afgaat, zitten we bij de laagste in Vlaanderen. Wat de waterbelasting betreft, zitten we niet meer aan het maximumniveau. Maar de kost van de riolering ligt nu eenmaal erg hoog.”

Schepen van Sociale Zaken en Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA) stipt aan dat er weinig gemeenten zoveel budget uittrekken voor kansarmoede als Boom. “We investeren meer dan 2,7 miljoen euro in maatregelen om kansarmoede te bestrijden. Mensen die het moeilijk hebben om hun energierekening te betalen, worden door ons begeleid en kunnen onder meer beroep doen op een sociaal tarief en een energiefonds. We zijn daar wel degelijk mee bezig.”