Boom biedt alle lokale horecazaken dezelfde registratie-app aan Ben Conaerts

05 augustus 2020

16u11 0 Boom Het Boomse gemeentebestuur gaat alle plaatselijke horecazaken ondersteunen bij de verplichte registratie van hun klanten. De uitbaters zullen voortaan gebruik kunnen maken van één registratie-app , waarvan de gemeente de maandelijkse kosten voor haar rekening neemt.

Nu alle bezoekers aan horecazaken individueel moeten geregistreerd worden, wil het Boomse gemeentebestuur de uitbaters hierin bijstaan. Alle horecazaken zullen voortaan gebruik kunnen maken van een uniform registratiesysteem waarvan de gemeente de maandelijkse kosten voor haar rekening neemt. Boom is daarmee een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die dit proactief en gratis aanbiedt.

QR-code

“Het gaat om een abonnementskost van 45 euro, exclusief btw, per maand per zaak”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Voor kleinere horecazaken kan die kost al een drempel zijn om het al dan niet te installeren. Met de app kunnen bezoekers eenvoudig aan tafel of bij het binnenkomen van de zaak een QR-code scannen en eenmalig hun gegevens invoeren. Wanneer ze de zaak verlaten kunnen ze beslissen om weer uit te scannen, al is dat niet verplicht.”

De gegevens worden zoals voorzien in het provinciaal besluit vier weken bijgehouden en bewaakt. Ze worden enkel geraadpleegd indien er een besmetting zou bekend worden.

Besmettingsgraad

De app wordt deze week aan elke horeca-uitbater in Boom aangeboden en aangeleerd. “Met dit initiatief willen we vanuit het gemeentebestuur actief meewerken aan het indijken van de verhoogde besmettingsgraad in onze gemeente, zonder dat het de uitbaters extra geld of moeite kost”, aldus de burgemeester.