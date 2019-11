Bomenaars lassen bus in naar Music for Life in Kortrijk Ben Conaerts

12 november 2019

15u27 0 Boom Het team van Dolfijntje for Life legt op zondag 22 december een bus in naar Kortrijk voor een bezoek aan Music for Life. De opbrengst is bestemd voor het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek.

Van 2013 tot 2016 streek Music for Life, de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel, ieder jaar neer in het recreatiedomein De Schorre. Sindsdien zijn Guy Apers en Siggy De Groot van Dolfijntje for Life helemaal verknocht aan het evenement. Ook nu Kortrijk voor het eerst als gaststad zal fungeren, willen ze Music for Life gaan verblijden met een bezoek. Daarvoor lassen ze een bus in met plaats voor vijftig personen.

“We organiseren op zondag 22 december een busrit van Boom naar Kortrijk en weer terug”, klinkt het. “We vertrekken om 12 uur aan café Noeveren en zijn terug in Boom rond 21.30 uur. Voor 10 euro per persoon kan je ons mee vergezellen. De opbrengst gaat naar het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek.” Wie mee wil

rijden, kan zich nog tot en met 15 december inschrijven in café Noeveren of via Guy Apers op tel. 0472 40 76 90.

Intussen draait de snoepjesverkoop van Dolfijntje for Life nog altijd op volle toeren. Chocoladefanaten kunnen sinds kort ook pralines kopen om het zwembad Dolfijntje te steunen. De snoepzakken en de pralines kosten respectievelijk 4 en 8 euro en zijn te verkrijgen in café Noeveren of bij Guy.