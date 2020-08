Bomenaars kunnen genieten van 6.000 liter water om auto te wassen Ben Conaerts

26 augustus 2020

16u47 0 Boom Inwoners van Boom kunnen voortaan gebruikmaken van 6.000 liter water om hun planten water te geven of hun auto te wassen. Dat wordt gratis door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld.

Het gemeentebestuur kondigde eerder deze maand al aan dat er op zes locaties in Boom watervaten zouden worden geplaatst van 1.000 liter gereinigd water. De vaten zijn intussen geplaatst en te vinden in de Sint-Katelijnestraat, aan de petanquebaan op Noeveren, op het Hendrik Conscienceplein, in de Hollezijp, in de Kruiskenslei en aan de Kunstlaan – Acacialaan.

“Dankzij een abonnementsformule via Aquafin kunnen we onze inwoners de kans geven om emmergewijs gereinigd water af te tappen voor de bloemen en plantjes, het wassen van de auto en dergelijke meer”, zegt bevoegd schepen Francis Sanchez (N-VA) Onze gemeentelijke diensten zullen de watervaten bijvullen wanneer nodig.”