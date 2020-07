Bomenaars hangen Tomorrowlandvlag uit: “Als steunbetuiging aan festival” Ben Conaerts

16 juli 2020

17u42 0 Boom Geen Tomorrowland dit en het volgende weekend, maar mede dankzij enkele inwoners is de sfeer van het dancefestival niet helemaal afwezig in Boom. Zij laten in verschillende straten de bekende festivalvlag wapperen en doen een oproep hun voorbeeld te volgen.

Onder meer in de Blauwstraat, in het centrum, kan je de Tomorrowlandvlag zien hangen aan de gevel van Schoenen Jules en Piccobello. “Tomorrowland zorgt er al jaren voor dat onze gemeente op de wereldkaart wordt gezet”, zeggen Jules Deleersnijder van Schoenen Jules en Kristine Van den Bril van Piccobello. “Op deze manier betuigen we onze steun aan Tomorrowland en de volledige evenementensector, die het nu zwaar te verduren heeft. Hierbij denken we ook aan Theater aan Twater, Ubuntu, kermissen en nog vele andere leuke events. We doen dan ook een warme oproep aan de Bomenaars om ook dit jaar mee de Tomorrowlandvlag uit te hangen.”