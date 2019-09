Bomenaar loopt (voorlopig) niet warm voor autodeelsysteem Ben Conaerts

10 september 2019

15u11 0 Boom De gemeente Boom stelt sinds een jaar drie ‘deelwagens’ ter beschikking, maar dat blijkt vooralsnog geen onverdeeld succes. Schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V) probeert het initiatief dan ook extra in de kijker te zetten.

Bij autodelen maken meerdere mensen gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. De wagen wordt enkel gebruikt als hij nodig is, in de andere gevallen kan iemand anders hem gebruiken. De gemeente stelt hiervoor al een jaar twee personenwagens en één gesloten bestelwagen ter beschikking, die te gebruiken zijn na de werkuren en tijdens het weekend.

“Het initiatief kan vooralsnog jammer genoeg op niet veel belangstelling rekenen”, stelt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V) vast. “Veel mensen weten niet eens dat er een autodeelsysteem in onze gemeente bestaat. Ik hoop om wat meer inwoners ervoor warm te krijgen. Zo was ik afgelopen weekend op de braderie aanwezig om geïnteresseerden erover in te lichten.”

Autodeelgroep

Om gebruik te kunnen maken van de voertuigen moet je wel lid worden van de autodeelgroep. Inwoners van de gemeente Boom, personeel van het Lokaal bestuur Boom en leden van verenigingen aangesloten bij een erkende Boomse adviesraad kunnen hiertoe aantreden. Personen jonger dan 21 jaar of met een voorlopig rijbewijs worden uitgesloten.

De personenwagens kunnen op werkdagen tussen 18 en 7 uur worden ontleend. In het weekend kan je van vrijdagavond 17 uur tot maandagochtend 7 uur de personenwagens en de gesloten bestelwagen ontlenen. De gebruiker betaalt een vast bedrag per gereden kilometer, namelijk 0,35 en 1 euro per gereserveerd uur. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen, inclusief brandstof. Het totaal te betalen bedrag wordt tweemaandelijks afgerekend, op basis van de gegevens in het ritboek.

De voertuigen dienen vooraf gereserveerd te worden via de online reservatiekalender op de website van Cozycar.