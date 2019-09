Bomenaar is beste kettingzaagkunstenaar van het land en neemt deel aan Belgium’s Got Talent Ben Conaerts

18 september 2019

17u11 0 Boom Francis Michielsen (48) mag zich de beste kettingzaagkunstenaar van ons land noemen. Op het Belgisch kampioenschap sculptuurzagen sleepte hij het voorbije weekend de eerste prijs in de wacht. Nu hoopt hij ook op de jury en de kijkers van Belgium’s Got Talent een onvergetelijke indruk te maken. Op vrijdag 20 september laat hij in het VTM-programma een staaltje van zijn kunnen zien.

Het was een onvergetelijk weekend voor Francis Michielsen. De Bomenaar is voor het eerst Belgisch kampioen geworden in het sculptuurzagen. Op twee dagen tijd slaagde hij erin om met zijn kettingzaag een boomstam om te toveren tot een prachtig kunstwerkje: het beeld van een uil en een muisje, samen op de maan. Daarmee liet hij de zes andere deelnemers achter zich.

Pas drie jaar bezig

“Ik ben ongelooflijk trots”, glundert Francis. “Ik nam deel met de bedoeling om misschien de top drie te behalen. Maar ik had nooit verwacht dat ik met de nationale titel naar huis zou mogen gaan. Ik ben zelf nog maar drie jaar bezig als kettingzaagkunstenaar en ik moest het opnemen tegen mannen die al 15, zelfs 25 jaar in het vak zitten. Dat ik mezelf de beste ‘carver’ van het land mag noemen, dat voelt gewoon zot.” (lacht)

Houtblokken en boomstammen bewerken met een kettingzaag: het is geen hobby die je vaak tegenkomt, zeker niet in België. “Ik denk dat er in ons land misschien een vijftiental mensen mee bezig zijn”, zegt Francis. “Ik ben in 2016 begonnen, nadat ik op Facebook een filmpje had gezien van een kettingzaagkunstenaar. Dat fascineerde mij zodanig dat ik dat ook wilde proberen. Intussen zijn mijn beelden onder meer terug te vinden aan het Blotevoetenpad in De Schorre, aan ’t Melkhuisje in het gemeentelijke park en in ’t Meihof in Edegem.”

Belgium’s Got Talent

Vrijdag kan ook de rest van Vlaanderen kennismaken met de kunsten van Francis. Dan is hij te zien in Belgium’s Got Talent op VTM. “Ik wou een beetje reclame maken voor mijn hobby”, legt hij uit. “Als ik met mijn kettingzaag aan de slag ben, krijg ik van mensen vaak te horen dat ze zoiets nog nooit gezien hebben. Daarom leek het me wel leuk om deel te nemen aan Belgium’s Got Talent. Om aan Vlaanderen te tonen: kijk, dit kan je óók met een boomstam of een houtblok doen.”

Francis zal op twee minuten tijd een werk maken met zijn kettingzaag. “Echt niet evident. Ik dacht eerst dat ik drie minuten zou krijgen”, lacht hij. “Maar desondanks was ik redelijk kalm bij de opnames. Al is het eerste moment dat je opkomt wel heel indrukwekkend. Al die mensen die naar je kijken, de eerste vragen die je worden gesteld… Maar eens ik begin te zagen, dan kom ik helemaal tot rust. Dan ga ik zodanig op in mijn werk dat ik alles en iedereen vergeet.”

‘Belgium’s Got Talent’ wordt vrijdag uitgezonden om 20.40 uur op VTM.