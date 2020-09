Boek en tentoonstelling over Booms park in de maak Ben Conaerts

22 september 2020

18u21 0 Boom De Architectuurliefhebbers Boom (ALB) zijn volop een boek en een tentoonstelling over het gemeentelijke park aan het voorbereiden. Daarvoor zijn ze op zoek naar informatie en historische foto’s.

Nu de restauratie van het park volop aan de gang is en met de gerestaureerde Franse vijvers en standbeelden haar eerste vruchten afwerpt, wil ALB de geschiedenis van het park in al zijn facetten vastleggen. De vereniging beschikt reeds over heel wat informatie om een boeiende tentoonstelling in te richten en een boek uit te geven over dit unieke stukje Booms erfgoed. Maar toch wil men een oproep doen aan iedereen die nog informatie heeft over het park en over de verschillende clubs en bewoners die er gedurende het bijna 100-jarige bestaan gebruik van hebben gemaakt.

“We zijn onder meer op zoek naar oude foto’s van de verdwenen wachthuisjes, de kiosk, de poorten aan de ingang of een van de twee staande wippen”, klinkt het. “Ook de speeltuin zag er vroeger heel anders uit. Ook markante feiten die met het park te maken hebben, zijn zeker welkom.”

Je kan contact opnemen met een mailtje naar albboom@gmail.com.