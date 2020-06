Bibliotheek zet Wereldvluchtelingendag in de kijker Ben Conaerts

22 juni 2020

16u48 0 Boom De gemeentelijke bibliotheek van Boom zet deze week de Wereldvluchtelingendag in de kijker met een themastand.

In het kader van Wereldvluchtelingendag, jaarlijks op 20 juni, is er wereldwijd extra aandacht voor het lot van vluchtelingen. Er wordt stilgestaan bij de miljoenen mensen overal ter wereld die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Over heel de wereld zijn er initiatieven om deze dag in de kijker te zetten. Dat is in de gemeentelijke bibliotheek van Boom niet anders. Het bibteam bundelde heel wat literatuur, verhalen en informatie boeken rond het thema in een themastand. Je vindt de stand nog tot zaterdag 27 juni in de bibliotheek.

Je kan de literatuurlijst ook via deze link raadplegen.