Bibliotheek zet Roemenië in de kijker Ben Conaerts

01 oktober 2019

14u25 0 Boom De gemeentelijke bibliotheek zet deze maand Roemenië in de kijker. Dat gebeurt onder meer met een fototentoonstelling en met de vertoning van een reisreportage.

Wereldreizigers en fotografen Mieke Opsommer en Jean-Pierre Demarsin maakten een documentaire die de prachtige natuur in Roemenië in de verf zet. Ze laten je onder meer kennismaken met de Karpaten, de Donaudelta en de vele warmwaterbronnen en kuuroorden. Wie de reisreportage wil bekijken, kan op donderdag 2 oktober terecht in de bibliotheek. De film wordt vertoond om 20 uur, de toegang is gratis.

Tezelfdertijd wordt de fototentoonstelling van de Roemeense fotograaf Aurel Bauh geopend. Vanaf 2 oktober tot 16 december kan je in de bib 21 zwart-witfoto’s uit het archief van de in 1964 overleden fotograaf gaan bezichtigen. Op dinsdag 22 oktober volgt nog een wijnproeverij rond Roemeense wijnen. De winetasting kost 5 euro en je kan je inschrijven aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.

De activiteiten vinden plaats in het kader van Europalia, een internationaal dat om de twee jaar de aandacht vestigt op een land en zijn cultureel erfgoed. Deze editie valt Roemenië deze eer te beurt.