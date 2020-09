Bibliotheek start weer met kleinschalige activiteiten Ben Conaerts

22 september 2020

De gemeentelijke bibliotheek van Boom kan opnieuw een aantal kleinschalige activiteiten aankondigen.

Na heel wat wikken en weken en extra maatregelen pakt de bib opnieuw uit met enkele activiteiten. Het gaat om heel kleinschalige evenementen, zoals het computervragenuurtje, voorleesworkshops en nog enkele lezingen. Het volledige najaarsprogramma valt te ontdekken in een brochure die deze week bij de Bomenaars in de brievenbus valt.

De eerste activiteit op de kalender is de Verhalenparade, die op woensdag 30 september weer wordt opgestart. Jonge boekenfans kunnen om 15 uur in de bib terecht om zich te laten voorlezen. Je komt best op tijd, want de Verhalenparade wordt ingekost tot enkel het halfuurtje voorlezen. De knutselsessie achteraf wordt geschrapt, maar de kinderen krijgen wel een leuke verrassing mee naar huis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Meer info over het najaarsprogramma van de bib vind je hier.