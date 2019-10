Bibliotheek houdt ‘Grote Halloween Voorleesfeest’ Ben Conaerts

23 oktober 2019

14u15 0 Boom De gemeentelijke bibliotheek viert Halloween met het ‘Grote Halloween Voorleesfeest’ op zaterdag 26 en zondag 27 oktober.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen een griezelverhaal voorgelezen en worden ondergedompeld in een wereld van griezels, monsters en andere enge wezens. Wie dat huiveringwekkende sfeertje nog wil versterken, kan ook verkleed als spookje of monster komen luisteren.

De voorleessessies vinden plaats op zaterdag van 18 tot 19 uur en op zondag van 18 tot 19 uur. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.