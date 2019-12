Bib houdt verwendag met ontbijt en lezing Ben Conaerts

06 december 2019

15u04 0 Boom Op zondag 8 december verwent de bib je met een ontbijt en een lezing door Herman Boel in het Feestpaleis.

Herman Boel is schrijver, zelfstandig vertaler en bestuurslid van SKEPP, een onafhankelijke sceptische vereniging. Hij komt graag enkele hardnekkige mythes ontkrachten en de puntjes op de i zetten. “Sommige mythes zijn zo hardnekkig dat ze al jarenlang voor waar worden doorverteld. Maar muizen zijn niet dol op kaas, seks voor de wedstrijd kan, Eskimo’s hebben géén duizend woorden voor ‘sneeuw’, onze aarde is niet rond en zelfs de Vlaamse Leeuw blijkt helemaal geen leeuw te zijn”, aldus Boel.

Voorafgaand aan de lezing kan je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet van de Boomse Wereldwinkel. Het ontbijt start om 9.30 uur, de lezing duurt tot 12.30 uur. Wie erbij wil zijn, kan zich voor 8 euro per persoon inschrijven bij de bibliotheek. Dat kan via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.