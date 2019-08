Bezoekmoment in sociale koopappartementen in Nielsestraat Ben Conaerts

08 augustus 2019

14u31 0 Boom De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen organiseert samen met de gemeente op dinsdag 13 augustus een bezoekmoment in haar achttien sociale koopappartementen in de Nielsestraat.

Arro heeft in de Nielsestraat achttien nieuwe sociale koopappartementen gebouw. Het project is gelegen nabij het station, op wandelafstand van het centrum. De meeste appartementen zijn voorzien van drie slaapkamers, een vijftal appartementen hebben twee slaapkamers. Voor elk appartement is er een autostaanplaats in de ondergrondse parkeergarage.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nog registeren bij Arro en kunnen de appartementen komen bezichtigen tijdens de bezoekmomenten. Het eerstvolgende bezoekmoment vindt plaats op dinsdag 13 augustus van 15 tot 17 uur. Meer info is te vinden op de website www.arroantwerpen.be.