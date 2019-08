Bevrijdingscolonne trekt met 70 pantservoertuigen door Boom Ben Conaerts

22 augustus 2019

15u00 0 Boom Spektakel troef in Boom op zaterdag 7 september. Dan trekt een unieke colonne van een zeventigtal pantservoertuigen door het dorp. Dat gebeurt in het kader van de 75ste verjaardag van de bevrijding van België.

Ter herdenking van 75 jaar bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog trekt van 1 tot en met 15 september een unieke ‘Bevrijdingscolonne’ van Bergen naar Leopoldsburg. Daarbij passeert het indrukwekkende gezelschap ook langs Boom. De voertuigen zullen op zaterdag 7 september rond 11 uur onder meer de Rupelbrug, Wipplein, Frans De Schutterlaan en de Antwerpsesteenweg aandoen. Het wordt een uniek spektakel, want nooit eerder gingen zoveel historische voertuigen de weg op.

“De colonne bestaat uit een eskadron met 20 moderne voertuigen van de Landcomponent en een eskadron met een 20-tal prachtig gerestaureerde en unieke WOII-voertuigen uit de collectie van het War Heritage Institute. Een groot deel van deze voertuigen nam effectief deel aan de bevrijding in 1944. De colonne sluit af met een eskadron met een 30-tal WOII-voertuigen van derde partijen. In beweging strekt de colonne zich uit over liefst zeven kilometer. Uit ervaring weten we dat een tank die voorbij dendert, al heel wat indruk maakt. Wat voor impact zal dit dan wel niet hebben?”, aldus John Osselaer van het War Heritage Institute.

De passage van de Bevrijdingscolonne maakt in Boom deel uit van een uitgebreid activiteitenprogramma in het teken van 75 jaar Bevrijding. Tussen vrijdag 30 augustus en zondag 8 september kan je onder meer filmvoorstellingen, tentoonstellingen en lezingen gaan bijwonen. Het programma wordt op 30 augustus afgetrapt met een galaconcert door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine in de Schouwburg om 20 uur. Wie erbij wil zijn, kan nu al zijn plaatsen gratis reserveren via www.desteigerboom.be. Daar kan je ook de rest van het activiteitenprogramma terug vinden.