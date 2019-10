Bestuurder Range Rover overleden na aanrijding met vrachtwagen op A12 Sander Bral

17 oktober 2019

11u41 30 Boom Een bestuurder van een personenwagen is donderdagochtend op de achterkant van een truck ingereden op de A12 richting Antwerpen ter hoogte van Boom. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Iets voor tien uur donderdagochtend reed een Range Rover met Luxemburgse nummerplaat in op een vrachtwagen die richting Antwerpen reed. “Er zou nauwelijks of niet geremd zijn”, klinkt het bij de federale politie. “De man overleed ter plaatse.”

Het ongeval deed zich voor in de sleuf van de A12 aan de grens tussen Boom en Schelle. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer ter plekke nog te reanimeren maar alle hulp kwam te laat.

Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, waren twee van de drie rijvakken richting Antwerpen versperd. Ook het fotogrammetrieteam van de federale wegpolitie kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Intussen is alles terug vrijgemaakt.

Het stuk van de A12 tussen de Rupel en Antwerpen is niet onbesproken. Regelmatig gebeuren er zware verkeersongevallen. Eind september reed er nog een personenwagen in op een file ter hoogte van Aartselaar. De kettingbotsing eiste toen één dodelijk slachtoffer, een vrouw van 79 jaar uit Boom. Haar achttienjarige kleindochter die ook in de wagen zat, raakte zwaargewond. Nog drie andere betrokken raakten ernstig gekwetst bij het accident.