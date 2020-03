Beslissing al deels teruggedraaid: De Schorre heropent enkele wandel- en fietspaden voor buurtbewoners Ben Conaerts

19 maart 2020

15u01 0 Boom Eén dag nadat de deputatie van de provincie Antwerpen besliste om De Schorre helemaal af te sluiten , wordt de maatregel al wat aangepast. Een deel van de wandel- en fietspaden is alweer heropend, specifiek voor de buurtbewoners. “Het blijft wel belangrijk om de regels inzake afstand te respecteren”, onderstreept gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).

Woensdagavond maakte de provincie Antwerpen bekend dat De Schorre in coronatijden volledig afgesloten zou worden. De maatregel werd bij veel vaste bezoekers van het recreatiedomein op onbegrip onthaald. “Wandelen en joggen in buitenlucht was toch toegelaten”, luidde de bemerking. Donderdagvoormiddag werd de beslissing al verfijnd en werden enkele fiets- en wandelpaden alweer heropend, specifiek voor de buurtbewoners. Op die manier kunnen ook zij nog de nodige lichaamsbeweging hebben. De hondenweide blijft wel afgesloten.

Gedeputeerde voor Groen- en Recreatiedomeinen Jan De Haes (N-VA) benadrukt dat buurtbewoners die De Schorre bezoeken, wel de regels van de federale overheid maximaal moeten respecteren. “Dat betekent dus: anderhalve meter afstand houden, geen samenscholingen en geen gezamenlijke sportactiviteiten. Hoe goed die regels nageleefd worden, zal bepalen of we de wandel- en fietspaden open kunnen blijven houden.”