Bekende Vlamingen dagen basisschool De Reuzenboom uit Ben Conaerts

23 september 2019

OLVI De Reuzenboom wordt uitgedaagd door enkele bekende Vlamingen om haar jaarthema, ‘Samen een sterke school’, in de verf te zetten. Acteur-zanger Michiel De Meyer, een oud-leerling van de school en onder meer bekend uit ‘Ghost Rockers’, ‘Thuis’ en de musical ‘40-45' en als winnaar van ‘Steracteur Sterartiest’, mocht maandag de spits afbijten. De acteur kwam de kleuters, leerlingen en leerkrachten van De Reuzenboom uitdagen om de regels van de speelplaats correct na te leven. Daarmee kunnen ze samen groene of dikke duimen verzamelen tegen de herfstvakantie.

“Michiel is niet de enige BV die onze school zal uitdagen”, zegt directrice Katleen Gielis. “Er komen nog vier andere uitdagingen aan, waarvan de eerstvolgende al begin november. Dan mogen we ofwel weer een bezoek van een bekende Vlaming verwachten, ofwel maakt hij of zij een videoboodschap. Wie dat gaat zijn en wat de uitdaging zal inhouden, blijft vooralsnog geheim. Maar we zijn sowieso klaar om ze in ontvangst te nemen en samen aan te gaan.”