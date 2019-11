Begraafplaats krijgt sterrenweide voor levenloos geboren kindjes Ben Conaerts

01 november 2019

14u31 0 Boom De gemeentelijke begraafplaats is uitgebreid met een sterretjesweide. Daar wordt een plek voorzien voor kindjes die tijdens de zwangerschap overleden zijn.

Waardig afscheid kunnen nemen van je doodgeboren baby is erg belangrijk, ongeacht de duur van de zwangerschap. Dikwijls ontfermen ziekenhuizen zich over te vroeg geboren en doodgeboren kindjes en blijven de ouders achter met heel wat vragen en frustraties. Daarom besliste het gemeentebestuur op het kinderkerkhof van de begraafplaats een sterretjesweide te voorzien, waar men even aandacht kan schenken aan overleden of levenloos geboren kindjes. De inhuldiging vond plaats vrijdagochtend, met Allerheiligen.

“De Sterretjesweide moet het kind een persoonlijke plek geven waar ouders troost vinden”, zegt schepen van Begraafplaatsen Francis Sanchez (N-VA). “Onze eigen diensten maakten zelf een ontwerp, in witte en zwarte kiezel in de vorm van ster. Centraal staat een kunstwerk: een bronzen afgietsel van het beeld ‘Moeder aarde’ van de Nederlandse beeldhouwer Hans Nipshagen. Tegelijkertijd werden op het kinderkerkhof ook de paden in ere hersteld en werd de groenbeplanting volledig vernieuwd.”

De inrichting van de sterretjesweide is pas een eerste stap in de vernieuwing van het kerkhof, vervolgt Sanchez. “De komende jaren zullen we ook de rest van de begraafplaats onder handen nemen. Aangezien het groenonderhoud op de begraafplaatsen net als op het openbaar domein pesticidenvrij gebeurt, zullen we ook bij de materialenkeuze hiermee rekening houden.”